Neuer Saar-Bildband : Eingetaucht in den saarländischen Lebensfluss

W interstimmung über der Weinbau-Landschaft an der Saar. Nicht weit entfernt von hier finden die kanalisierte Saar und die Natur-Saar bei Hamm wieder zusammen. Die Aufnahme ist dem neuen Band „Die Saar im Fluss der Zeit“ entnommen, der jetzt im Geistkirch-Verlag erschienen ist. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Ein neuer, weithin beeindruckender Bildband folgt der Saar entlang ihres Flusslaufs und ihrer Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Schwambach Leiter Landespolitik und Kultur

Natürlich ist die Saar den Saarländern vertraut. Man weiß, wo sie ihre Schleife zieht, wo sie öfters mal die Stadtautobahn zum Nebenfluss flutet, und vielleicht auch (hat man in Heimatkunde gerade mal nicht gepennt), dass sie in den Vogesen am Fuße des 1009 Meter hohen Donon als Weiße und Rote Saar gleich doppelt in Fluss kommt.

Aber sonst? Welche Fische in der Saar schwimmen – und welche seit dem massiven Fischsterben 1986 nicht mehr; warum es trotz Kanalisierung doch nie zur ganz großen Schifffahrtsstraße reichte; wie es Weinbau und Schwerindustrie (zwar mit ein paar Dutzend Flusskilometern Abstand) miteinander aushalten, und wie das Leben der Menschen durch den Fluss verändert wurde und sie ihn verändert haben, und wo die Saar Deutsche und Franzosen trennt, und wo sie sie zusammenbringt: Vieles weiß man über seinen Heimatfluss dann eben doch nicht, oder nicht so genau. Da kommt es passend, dass Michael Kipp und Robby Lorenz in ihrem neuen Werk „Die Saar – im Fluss der Zeit“ gleich einen „Fluss voller Antworten“ versprechen.

Tatsächlich ist der knapp 200 Seiten starke Band im besten Sinne ein Entdeckerbuch. Michael Kipp ist ein im Sport wie in der Landespolitik versierter Redakteur der Saarbrücker Zeitung. Zusammen mit SZ-Art-Director Robby Lorenz lädt er nun zu gleich zwei Reisen an und mit der Saar ein. Den 235 Flusskilometern von den Saar-Quellen im Elsass bis zur Mündung in die Mosel bei Konz folgend. Aber auch als Zeitreise von der Steinzeit bis ins Hier und Heute. Eine doppelte Erkundung mit oft überraschenden Schnittmengen.

Das Überraschendste dabei vielleicht: die vielen verschiedenen Gesichter der Saar. Wer sie vor allem als Wirtschaftsschlagader kennt, als Transportweg von und zu Eisen- und Stahlwerken, kann nur staunen wie wild ihre Uferlandschaften auch sein können. Just in Lothringen mäandert der junge Fluss durch grüne Paradiese. Und wer zur Saar als Freizeitort will, zum Rudern, Paddeln, Angeln, Radfahren und mancherorts auch Schwimmen (die weitgehend hohe Wasserqualität lässt dies zumindest zu), wird sich vielleicht wundern, was die Saar alles leisten musste und noch muss: Kühlwasserlieferant für Stahlwerke, einst bedenkenlos auch als Abwasserkanal missbraucht und Basis des Dillinger Hafens.

Ihre Saar-Erkundung starteten Kipp und Lorenz zunächst im Zuge einer aufwändigen Serie der Saarbrücker Zeitung, die aber für den Band nochmals angereichert wurde. Und so wie die Saar qua Vielfalt verblüfft, ergänzt sich das ungleiche Autoren/Fotografen-Paar in seiner Verschiedenheit. Michael Kipp (45) versteht sich vor allem als Geschichtenerzähler, der immenses historisches und naturkundliches Faktenmaterial mit leichter Hand kompiliert, nicht referiert, sondern auf kluge Art unterhalten will. Manchmal schießt da gewiss auch die gute Erzählerabsicht über, überzuckert Kipp die Information regelrecht.

Eben deshalb bilden die Aufnahmen von Robby Lorenz (59) einen idealen Gegenpol. Lorenz hat nicht allein mit Ausdauer auch fast unzugängliche Saar-Orte gesucht, und von dort Bilder mitgebracht, die garantiert vielen neu sind. Er fotografiert vor allem ohne falsches Sentiment, will keine Idyllen zeichnen. Hellblaue Postkartenansichten sind seine Sache nicht. Wohl aber Fotografien, die durch Perspektive und den jeweiligen Moment als Dokument bestechen. Tief, sehr tief sind Kipp und Lorenz in den Lebensfluss der Saarländer eingetaucht.

Die Saar als Wirtschaftsschlagader: Vor 33 Jahren wurde der Dillinger Industriehafen gebaut. Foto: Harald Kiefer

Buch-Cover Saar Foto: Robby Lorenz/Geistkirch Verlag/Robby Lorenz

Das Nadelwehr bei Malstatt war 135 Jahre in Betrieb (hier ein Bild von 1990), bevor es dem Saar-Ausbau weichen musste. Foto: Walter Barbian

Wo die Saar noch jung ist: Eine Mühle von 1727 in Sarreinsming im Département Moselle. Foto: Robby Lorenz