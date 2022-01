Mehr psychische Probleme im strukturschwachen Saarland : Schmerzen ohne klare Ursachen zu Leibe rücken

Um Patienten mit psychosomatischen und psychischen Problemen zu helfen, bietet die Klinik für Psychosomatische Medizin am Knappschaftsklinikum Püttlingen auch Achtsamkeitsübungen und Naturtherapie an. Dazu zählen leichte sportliche Übungen im angrenzenden Wald. Foto: Getty Images/istock/annaratner

Püttlingen An der Knappschaftsklinik Püttlingen bietet Dr. Michael Käfer, neuer Chefarzt für Psychotherapie, verschiedene stationäre und ambulante Therapien an, um Menschen mit psychischen und psychosomatischen Problemen zu helfen. Ein besonderes Augenmerk gilt zudem Jugendlichen und aktiven Leistungssportlern.

„Der Bedarf an Psychotherapie ist groß, ein erheblicher Teil der Menschen ist wirklich in Not“, sagt Dr. Michael Käfer. Er ist der neue Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Knappschaftsklinikum Saar in Püttlingen. Die Psychosomatik ergründet, welchen Einfluss die Psyche auf körperliche (somatische) Beschwerden hat und wie körperliche oder soziale Probleme die Psyche belasten. Doch die Forschung hat die Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche noch längst nicht im Detail entschlüsselt. Daher entwickeln die Experten auch immer wieder neue Therapieansätze und erproben verschiedene Verfahren. In vielen Fällen erzielen sie damit beachtliche Erfolge.

Einen sogenannten multimodalen Ansatz, die Kombination mehrerer Therapieformen, verfolgt Michael Käfer. Er ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Sein Vertrag läuft seit dem 1. Januar, doch er hat bereits die letzten sechs Wochen des alten Jahres in der Püttlinger Klinik gearbeitet. „Im strukturschwachen Saarland treten mehr psychische Probleme auf als im Bundesdurchschnitt“, sagt Käfer. Das belegen auch die Statistiken der Krankenkassen. Im Saarland sind psychische und Verhaltensstörungen inzwischen nach Rücken- und anderen orthopädischen Problemen der zweithäufigste Grund für Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Bei Frauen führen psychische Leiden sogar am häufigsten zu Krankschreibungen.

„Frauen nehmen ambulante und stationäre psychotherapeutische Behandlungsangebote häufiger an als Männer, das mag unter anderem auch an überkommenen Rollenmodellen liegen, die es Männern immer noch schwerer machen, sich auf ein psychotherapeutisches, insbesondere stationäres Behandlungsangebot einzulassen“, erläutert Käfer. Unter sozioökonomischem Druck, auch im Zusammenhang mit der Globalisierung, die im Saarland immer weitere Arbeitsplätze koste und die Arbeitsbedingungen vielerorts verschlechtere, komme es zu Depressionen, sogenannten somatoformen Schmerzstörungen, bei denen für den erlebten Schmerz oft keine eindeutigen körperlichen Ursachen zu finden seien, Anpassungsstörungen und Angststörungen. „Auch ein hektischer Lebensstil, die Beschleunigung in Beruf und Alltag, die Erwartung, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und eine Arbeitsverdichtung können Menschen psychisch belasten und krank machen“, sagt der Experte.

Dr. Michael Käfer ist der neue Chefarzt für Psychotherapie am Knappschaftsklinikum in Püttlingen Foto: Knappschaftsklinikum saar/KKSaar

Derzeit stehen Michael Käfer in der Püttlinger Klinik 22 Betten zur Verfügung, die aktuell alle belegt sind. Die Abteilung soll auf mindestens 30 Betten ausgebaut werden, „wobei mindestens vier Betten für Akutpatienten reserviert sein sollen, also Menschen, die aufgrund ihrer schlechten Verfassung sofort stationär betreut werden müssen“, erläutert der neue Chefarzt. Ob eine stationäre Aufnahme erfolgt, entscheidet sich in einem Vorgespräch oder nach Rücksprache mit den Einweisern. Käfer strebt an, auch für andere Patienten die Wartezeit auf einen Platz in der Klinik bei Bedarf auf wenige Tage zu verkürzen.

Er ist in Püttlingen kein Unbekannter. Bereits 2013 und 2014 war er in der Klinik als Oberarzt tätig, danach kümmerte er sich als Chefarzt um Patienten der Reha-Klinik in Blieskastel. Dort hat er gute Erfahrungen mit Therapieformen gesammelt, die er jetzt auch in Püttlingen einsetzen will. „Ich will in der Therapie so wenig Medikamente wie möglich verwenden, dafür jedoch mehr Psychotherapie und Kreativtherapie anbieten.“ Damit sind zum Beispiel Musik-, Tanz- und Kunsttherapien gemeint, die Schulung der Körperwahrnehmung, Achtsamkeitsübungen und Naturtherapie. Dazu zählen Waldbaden und leichtes Ausdauertraining im Wald. Dass die Püttlinger Klinik direkt im Grünen liege, sei ideal für eine Naturtherapie, sagt Käfer. Er hat bei den stationären Therapien gewisse Spielräume, denn er erhält für die Patienten Tagessätze. Welche Behandlungen damit verbunden sind, entscheiden die Ärzte, sie müssen jedoch kostendeckend arbeiten.

Michael Käfer will am Püttlinger Klinikum auch eine regelmäßige Sprechstunde für aktive Leistungssportler einrichten. „Psychische Leiden sind im Leistungssport einerseits verbreitet, andererseits immer noch tabuisiert, auch schon bei jungen Sportlern. Ich habe schon einige Betroffene kennengelernt. Mangelnde sportliche Leistungen können auf Depressionen, Essstörungen bis hin zur Magersucht oder Schmerzstörungen zurückzuführen sein, genauso können Überforderungen im anspruchsvollen, leistungsorientierten Alltag der jungen Sportler diese Symptome auslösen. Das betrifft Mädchen und Jungen, Frauen und Männer“, erläutert der Chefarzt, der in jungen Jahren leistungsmäßig Leichtathletik betrieben hat.

Das Püttlinger Team strebt eine Zusammenarbeit mit Trainern und bei jugendlichen Leistungssportlern mit deren Eltern an. Auch zum Olympiastützpunkt in Saarbrücken sollen Kontakte geknüpft werden. „In vielen kritischen Fällen hat sich noch gar kein Problembewusstsein gebildet. Wir wollen klare Diagnosen erstellen und Behandlungsempfehlungen geben“, sagt Käfer.

Ein besonderes Augenmerk will der neue Chefarzt zudem auf Jugendliche mit psychosomatischen Leiden richten. „Solche Probleme treten nicht erst seit Corona auf. Es geht um Reifungskrisen, die ersten großen Herausforderungen im Erwachsenwerden.“ Sich vom Elternhaus zu lösen, sich auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen oder den richtigen Beruf zu finden, kann junge Menschen überfordern. Wenn Jugendliche und junge Erwachsene sich sozial zurückziehen, aus nicht nachvollziehbaren Gründen bei Prüfungen in Schule, Studium oder Beruf scheitern oder sich unbewusst sträuben, Verantwortung zu übernehmen, findet das oft Ausdruck in einer Angst- und Panikstörung oder einer Depression, die aber grundsätzlich sehr gut psychotherapeutisch zu behandeln sind. Für solche Fälle will Käfer eine eigene Sprechstunde anbieten.

Zeitgleich mit Michael Käfer als Chefarzt hat Christian Zickwolf als Oberarzt in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie angefangen. Käfer schwebt auch eine psychosomatische Institutsambulanz vor. Wenn sie genehmigt wird, sollen weitere ärztliche und psychologische Psychotherapeuten und noch ein Oberarzt eingestellt werden. Personelle Verstärkung ist auch vorgesehen, wenn Käfers Abteilung wie geplant für andere Fachgebiete im Klinikum Leistungen erbringt. „Ich will die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der Knappschaftskliniken in Püttlingen und Sulzbach im Sinne einer ganzheitlichen Medizin für den Menschen nicht nur in seiner leiblichen Existenz ausbauen“, erläutert der Chefarzt.