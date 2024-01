„Eine Sensation“ Neue Sichtungen und Untersuchungen: Otter mit Nachwuchs im Saarland?

Laut Ministerium beobachtet man jetzt, ob der Otter dauerhaft an der Blies lebt. „Das Umweltministerium ist vorbereitet“, sagt Sprecher Matthias Jöran Berntsen. Man habe eine Arbeitsgruppe koordiniert, die aus Experten von Naturwacht, Nabu, Fischerei, Landesumweltamt und dem Ministerium selbst bestehe. So könne man sich schnell austauschen und reagieren. Auch wolle man sich nun mit einem Fischotter-Projekt in Rheinland-Pfalz vernetzen, so Altmoos.