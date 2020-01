Schutz gegen Gaffer : Gaffer-Abwehrwände verstauben im Depot

St. Ingbert/Saarbrücken Die Polizei bemängelt die Praxisuntauglichkeit: Nur auf Autobahnen ist die Verwendung erlaubt.

Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) und Innenminister Klaus Bouillon (CDU) präsentierten sie vor gut einem Jahr: mobile Sichtschutzwände, die Gaffer von Unfallstellen fernhalten und so die Arbeit der Rettungskräfte unterstützen sollen. Darüber hinaus versprach sich Rehlinger vom Einsatz der Sichtblockaden auf Autobahnen weniger Staus und somit auch weniger Auffahrunfälle. 13 Monate nach der Vorstellung der Wände in St. Ingbert zeigt sich, dass die Wände wohl umsonst angeschafft wurden. Sie erfüllten zwar ihren Zweck – aber sie kamen noch kein einziges Mal zum Einsatz.

Ob die Sichtblockaden angefordert werden oder nicht, entscheidet die Polizei von Fall zu Fall. Bisher habe sich der Einsatz nicht gelohnt, erklärt die Polizei-Behörde. Das liege an den weiten Wegen von den Lager- zu möglichen Einsatzorten. Die Technik ist an den Straßen- und Autobahnmeistereien in St. Ingbert-Rohrbach, Dillingen und Theeltal stationiert.

„Anlieferung und Aufbau der Wände hätten insgesamt so lange gedauert, dass bis dahin die Unfallstelle wieder geräumt gewesen wäre,“ erklärt das Landespolizeipräsidium. „Es gab im vergangenen Jahr keine so große Lage, dass die Sichtblockaden nötig waren.“ Hinzu komme, dass diese ausschließlich auf Autobahnen eingesetzt werden könnten. An anderen Straßen oder unabhängig von Verkehrsunfällen, etwa bei einem Hausbrand, ist dies also nicht möglich. Der Bund hatte für die Wände bezahlt und laut saarländischem Verkehrsministerium die ausschließliche Verwendung auf Autobahnen festgeschrieben.