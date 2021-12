Neuer Beschluss zu Pflegepersonal-Untergrenze in Kliniken : Ein Sturm im Wasserglas

Saarbrücken Krankenhäuser dürfen ab sofort bis Ende März 2022 bestimmte „komplexe Behandlungen“ auch dann durchführen, wenn die vorgeschriebene Mindestzahl an Pflegekräften im betreffenden Bereich unterschritten wird. Deswegen schlägt die Gewerkschaft Verdi Alarm. Doch das ist völlig übertrieben.

Michael Quetting, der Pflegebeauftragte der Gewerkschaft Verdi im Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland, sieht sich zu einem bitterbösen Kommentar veranlasst: „Am besten wäre es, wir schließen alle Krankenhäuser, dann haben wir auch keine Versorgungsprobleme mehr. Wir versorgen einfach niemanden.“ Was den Gewerkschaftsvertreter in Rage bringt, ist der aktuelle Beschluss, dass Krankenhäuser in bestimmten Bereichen vorübergehend Operationen und Behandlungen auch dann durchführen dürfen, wenn die gesetzlich festgelegte Mindestanzahl von Pflegekräften unterschritten wird.

Allerdings gilt diese Regelung nur für „bestimmte komplexe Behandlungen“ und ist bis zum 31. März 2022 befristet. Gemeint sind die Versorgung von Frühgeborenen, minimalinvasive Herzklappen-OPs, Eingriffe bei Schädigungen der Bauch-Schlagader und bei Brüchen des Oberschenkelknochens nahe am Hüftgelenk sowie Maßnahmen in der Kinderherzchirurgie und Kinderonkologie. Diese sogenannten Komplexbehandlungen werden längst nicht in allen Krankenhäusern angeboten. Im Saarland sind einzelne oder mehrere der genannten Bereiche zum Beispiel an der Uniklinik Homburg, der Winterberg-Klinik in Saarbrücken, dem Herzzentrum Völklingen, der Knappschaftsklinik in Püttlingen oder der Caritas-Klinik in Saarbrücken zu finden.