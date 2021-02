Maskenpflicht, Werbeverbot und Schulen : Das ändert sich morgen an der saarländischen Corona-Verordnung

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Städtischen Kita an Haken im Flur. Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Saarbrücken Ab Montag gilt im Saarland eine neue Corona-Verordnung. Das ändert sich:

Mit der neuen Corona-Verordnung geht es für viele kleine und größere Kinder ab diesem Montag (22. Februar) wieder in den Kitas und Schulen los. Kitas starten in den Regelbetrieb, Grundschulen steigen wieder in den Präsenzunterricht ein. Die Beschulung erfolgt zunächst in Wechselmodellen zwischen Klassenraum und Lernen von zu Hause.

Die Präsenzpflicht in Schulen war coronabedingt am 16. Dezember aufgehoben worden. Nur Abschlussklassen kehrten ab dem 11. Januar zurück in den Präsenzunterricht, für alle anderen Schüler gab es Fernunterricht. Eine Betreuung in Kitas und für Schüler bis zur sechsten Klasse war sichergestellt. Für Schüler in weiterführenden Schulen gibt es auch weiter ausschließlich Fernunterricht.