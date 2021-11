Gemischte Gefühle : Neue Corona-Regeln: Ärzte atmen auf, doch andere sind gar nicht begeistert

Saarbrücken Ärzte und Pfleger atmen auf, Gastronomen und Veranstalter sind verun­sichert und machen sich Sorgen. Die neuen Corona-­Regeln im Saarland sorgen für viel Gesprächsstoff.

„Es war allerhöchste Zeit, dass die Regeln endlich verschärft wurden“, sagt Dr. Christian Braun, Ärztlicher Direktor des Klinikums Saarbrücken auf dem Winterberg. Wichtig neben den G-Regeln sei aus seiner Sicht aber auch, dass die „bekannten Elemente der Pandemiebekämpfung wie AHA-Regeln, Maskenpflicht, Händehygiene, etc. nochmals in den Fokus rücken“. Aktuell (Stand: Freitag) werden im Winterbergklinikum 15 Covid-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. „Es ist gut und folgerichtig, dass die Corona-Regeln verschärft werden und dass die Möglichkeit besteht, diese zu überprüfen und gegebenenfalls kurzfristig weiter zu verschärfen. Dazu muss der weitere Verlauf genau beobachtet werden“, sagt auch Margret Reiter, Ärztliche Direktorin des Caritas Klinikums Saarbrücken.

Die Polizei im Saarland und die Ordnungsämter kündigen verstärkte 2G-Kontrollen in den kommenden Tagen und Wochen an. Stichprobenartig würden sowohl die Geimpft- oder Genesenen-Nachweise der Gäste in Gastronomie und bei Veranstaltungen als auch die Kontrolle der Nachweise durch die Betreiber überprüft. Verstöße werden laut Innenministerium mit Verwarnungs- beziehungsweise Bußgeldern geahndet. Für die Kontrollen würden über 60 Kräfte der Polizei und ebenso viele aus den Ordnungsämtern eingesetzt, die Planungen hierzu dauerten noch an.

Die groben Regeln sind bekannt, zumindest aus den Medien. Doch bis zum Freitagmittag lag den Gastronomen im Saarland noch keine genaue Verordnung zu den Corona­maßnahmen vor. „Bei uns stehen die Telefone nicht still“, sagt Frank C. Horath, der Hauptgeschäftsführer des Dehoga Saarland. „Es stellen sich tausend Fragen.“ Viele Gastronomen hätten sich auf den Montag eingestellt. Jetzt seien sie verunsichert, wüssten nicht, wie sie sich verhalten sollten. „Es ist mal wieder so, der Teufel steckt halt im Detail.“

Das fange in den Hotels an. Wie gehe man mit Gästen um, die nach der alten Verordnung angereist seien? „Muss ich die um 24 Uhr rauswerfen, weil dann die neuen Regeln in Kraft sind?“ Und das gehe in den Restaurants weiter. Wer zahlt, weil Gäste kurzfristig bestellte Tische oder ein großes Gänse-Essen absagen? „Die ganzen rechtlichen Fragen, die sich um ein Storno drehen“, so Horath, „die müssen dann wohl zwischen Gästen und Gastronomen geklärt werden.“ Es sei zu befürchten, dass jetzt „eine große Stornowelle so richtig durch die Branche rauscht.“