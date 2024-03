Kinder-Interventionsstelle Sozialdienst bietet bald neue Beratungsstelle für Kinder mit Gewalterfahrung im Saarland

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) im Saarland will Betroffenen eine erste Anlaufstelle bieten. Der SkF berät schon seit 17 Jahren Opfer von häuslicher Gewalt. Und hat dabei auch die Zahlen der mitbetroffenen Kinder erfasst. „Wir haben circa 700 bis 800 Fälle häuslicher Gewalt, die bei uns in der Beratungsstelle ankommen. In rund 58 Prozent dieser Fälle leben Kinder und Jugendliche in den betroffenen Haushalten“, sagt Vorständin Andrea Wolter. Für diese Kinder ist das Erlebte nicht einfach zu verarbeiten.