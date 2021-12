Kultstätte bis Pizza-Automat : Diese Restaurants und Geschäfte sind neu im Saarland

Foto: Nicole Bastong 14 Bilder Diese Restaurants und Geschäfte haben im Saarland neu eröffnet

Saarland Der Corona-Pandemie zum Trotz: Im Saarland haben in den vergangenen Wochen und Monaten einige neue Restaurants eröffnet. Viele davon in Saarbrücken – aber nicht nur.

In den vergangenen Wochen schienen sich die Nachrichten über Ladenschließungen im Saarland zu häufen. Doch glücklicherweise geht es auch anders. Zuletzt gab es hier einige erfreuliche, positive Nachrichten. Besonders in der Gastronomie. In Saarbrücken etwa erhöhte sich die Restaurant-Dichte in letzter Zeit enorm. So feierte in der Mainzer Straße zum Beispiel das Fast-Food-Restaurant „Burgerme“ Eröffnung. Es ersetzt jetzt quasi den inzwischen geschlossenen McDonald’s am St. Johanner Markt.

Auch in der Saarbrücker Innenstadt tummeln sich einige neue Läden. Unter anderem erscheint das kultige Gasthaus Gemmel in neuem Glanz – und auch die Gerichte auf der Speisekarte haben sich verändert. Außerdem gehen mit der Brasserie und dem Gasthaus Zum Stiefel bald noch zwei weitere Kultstätten an den Start. Auch hier mit neuem Flair und einer anderen Ausrichtung.

Mexikanische Restaurant in Saarlouis – und ein Pizza-Automat in Nennig

In Saarlouis gab es ebenfalls einige Neueröffnungen. Etwa das Quesadilla, an dem sich Liebhaber mexikanischer Speisen erfreuen dürften. Oder Kalinskis Wurstbraterei, die wohl für alle Freunde des schnellen Hungers unausweichlich ist. Und dann wäre da noch der Rettermarkt Rettich, der seit dem 4. Dezember in Saarlouis geöffnet hat. Des weiteren entstanden in Neunkirchen ein KFC-Restaurant sowie in Homburg ein Unverpackt-Laden. Und zu guter Letzt wäre da natürlich noch der Pizza-Automat in Nennig.

Eine Übersicht über die Neueröffnungen im Saarland:

Saarbrücken: Zum Stiefel ( Am Stiefel 2)

Am Stiefel 2) Homburg: Unverpackt mit Herz (Schanzstraße 4 )

Nennig: Pizza-Automat (Bübinger Str. 1 )

Neunkirchen: Kentucky Fried Chicken (Westspange 2a )

Saarbrücken: Burgerme (Mainzer Straße)

Saarlouis: Rettermarkt Rettich (Cecilienstraße 11 )

Saarlouis: Quesadilla (Alte-Brauerei-Straße 10-12 )

Saarbrücken: El Cono (Karcherstraße 23)

Saarbrücken: Karma To Go (Obertorstraße 2)

Saarbrücken: Gasthaus Gemmel (Kappenstraße 2-4 )

Saarlouis: Kalinksis Wurstbraterei (Großer Markt )

Saarbrücken: Babak Shuk ( Mainzer Straße 26)

Saarbrücken: Brasserie (Fröschengasse 5-7 )

(smz)