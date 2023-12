15 Jahre Netzwerk freie Szene Saar Netzwerk freie Szene: Fast nur sehr gute Nachrichten

Die Grafikerinnen vom "Intergalaktischen Designstudio TikeTike" haben das Netzwerk und seine Vielfalt mit dem schönen Satz charakterisiert: „Kunst passt nicht in ein Format“. Und so haben sie die Postkarten zum Geburtstag in allen möglichen Formaten gestaltet. Insgesamt gibt es 40 verschiedene Motive und eine Netzwerkpostkarte.

Foto: Netzwerk freie Szene/TikeTike