Kolumne Mein Marathon Abwechslung im Trainingsalltag

Um nach inzwischen schon sechs Monaten den Spaß nicht zu verlieren, versuche ich, Abwechslung in den Trainingsalltag zu bringen und habe für mich persönlich den Spaß am Trail-Laufen entdeckt. Dabei ist man nicht nur auf flacher Straße unterwegs, sondern es geht im Wald und auf unebenem Gelände auch mal bergauf und bergab. Das kann natürlich die spezifischen Einheiten im Trainingsplan nicht ersetzen, setzt aber neue, spannende Reize. Vor Kurzem habe ich auf diese Weise sogar eine Distanz von 50 Kilometern zurückgelegt - durch die Geh-Pausen zwar nicht vergleichbar mit einem echten Marathon, aber zumindest ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Füße und Beine grundsätzlich bereit sind, die Strecke von 42,195 Kilometern zu bewältigen. Bis zu diesem Ziel liegt in den nächsten zwölf Wochen noch eine Menge Arbeit vor mir.