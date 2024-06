Kolumne Mein Marathon Herausforderung für Morgenmuffel

Die Laufanalyse hat mir zwar eine grundsätzlich gute Lauftechnik bescheinigt, aber auch einige kleine Defizite aufgezeigt. Die Empfehlung lautet: gezielte Kräftigung der Muskulatur im Bereich des Beckens, der Knie, der Waden und Füße. Außerdem stehen Übungen zur Mobilisation der Hüfte und zur allgemeinen Koordination auf dem Plan. In der entsprechenden App ist eine Vielzahl an Übungen für mich hinterlegt. So kann ich mir, ausgestattet mit meinem kleinen neonfarbenen Loop-Band, mehrmals in der Woche mein eigenes Programm zusammenstellen. Die zehn Minuten Zeit dafür finden sich immer – zur Not abends vor dem Fernseher.