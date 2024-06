SZ-Serie: Nationalgerichte der DFB-Gegner bei der Fußball-EM Dänischer Hotdog trifft deutsche Currywurst

Eine reizvolle Begegnung hat sich auch Maximilian Maas vom Café Restaurant Le Journal in St. Wendel für unsere kulinarische Serie ausgedacht. Der Geschäftsführer, Gastronom und Hotelier, und sein Küchenteam lassen zwei Klassiker der jeweiligen Länder gegeneinander antreten: Dänischer Hotdog und deutsche Currywurst. Hotdogs sind in Dänemark nicht nur ein beliebtes Straßenessen (Streetfood), sondern ein kulturhistorisches Phänomen. An vielen Straßenecken in den Städten und in den Ferienorten findet man eine Hotdog-Bude, dänisch „Pølsevogn“. Und das seit über 100 Jahren. Am 18. Januar 1921 eröffnete der erste Würstchenwagen in Kopenhagen. Und so begann eine regelrechte Revolution der kulinarischen Art. Die Behörden meinten zwar zu Beginn, es sei geschmacklos, wenn Menschen auf der Straße Würstchen essen würden. Doch die Pølsevogn setzten sich durch und sind bis heute eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen gibt es gebratene oder gekochte Würstchen in verschiedenen Varianten, mit Remoulade oder dänischer Mayo, mit Ketchup, Senf, gerösteten oder rohen Zwiebeln, Gurken, Brot oder Brötchen. Und etliche Restaurants bieten auch Gourmet-Variationen des Hotdog an.