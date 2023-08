CDU-Wahlwerbung Wer ist bloß Stefan Toskani?

Wüsste man nicht, dass Andreas Hübgen in derselben Partei ist wie sein angekündigter „Besuch“ auf dem Spielplatz am Börrchen in Illingen – ein Besucher namens „Stefan Toskani“, wie wir einer Illinger Wurfsendung entnehmen – , fiele es leichter, den Fauxpas wegzuwischen. Trifft doch, wer diesen Namen bei Google eingibt, etwa auf Einträge in der „taz“ und im „Paulinus“, die allerdings zweifelsfrei den heutigen CDU-Landesvorsitzenden Stephan Toscani zum Gegenstand haben.