Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Batteriehersteller SVolt legt sich fest und hat einen Mietvertrag über 15 Jahre für das Gelände in Heusweiler-Eiweiler unterschrieben, wo eine Modul- und Packstation gebaut werden soll. Die seit Mitte September verschwundene Frau aus Heusweiler wurde tot aufgefunden. In Saarbrücken hat der neue „Stiefel“ eröffnet. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

