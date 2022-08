Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Nach dem Tod einer Achterbahnfahrerin aus dem Saarland öffnet der Freizeitpark Klotten wieder. Ein Führungswechsel steht bei der Polizeiinspektion St. Johann an. Und Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute 60 Jahre alt. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

