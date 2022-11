Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Eine Autokontrolle der Polizei hat eine heiße Spur bei der Suche nach der Vermissten aus Heusweiler-Niedersalbach erbracht. Ford-Zulieferer Schaeffler kündigt Stellenabbau in Homburg an. Die saarländische Landesregierung hat die Corona-Maßnahmen verlängert. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?