Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat das neue Entlastungspaket gelobt. Die SVE spielt Remis in Meppen. Zwischen Beckingen und Dillingen stirbt eine Frau stirbt bei einem Verkehrsunfall. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?