Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Foto: dpa/dpaweb/Oliver Stratmann

Die Saarländer sind im bundesweiten Vergleich besonders unzufrieden mit dem ÖPNV. Der Automobilzulieferer ZF steigt am Standort Saarbrücken in die Elektromobilität ein. Und die Polizei sucht in Burbach weiterhin nach einer Leiche. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

