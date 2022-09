Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Wie kommt Deutschland über den nächsten Winter? In Zeiten der Energiekrise gerät die Gemeinde Gersheim plötzlich in die überregionalen Schlagzeilen. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?