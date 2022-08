Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Der Streit ums Kurzarbeitergeld bei Grenzgängern droht zu eskalieren. Außerdem müssen Autofahrer sich auf eine Großbaustelle am Autobahndreieck Saarlouis einstellen. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?