Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Ein Klimaaktivist blockiert das Kohlekraftwerk Bexbach. Eine Seniorin aus dem Raum Saarbrücken trickst Telefonbetrüger aus. Im Gebäude der städtischen Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU wurde laut Polizei am Wochenende eingebrochen. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

