Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

In Saarlouis endet ein Streit zwischen Nachbarn blutig. Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) im Saarland gibt eine Prognose für die Energiekosten-Entwicklung 2023 ab. Der Streit in der Lokalpolitik von Blieskastel schwelt weiter. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?