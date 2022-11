Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Mehr als 30 Jahre nach der Tat hat am Mittwoch der Yeboah-Prozess gegen Peter S. begonnen. Und: Mehrere Mitglieder der Jungen Union im Saarland haben Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Landesvorsitzenden Frederic Becker erhoben oder bestätigt. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

