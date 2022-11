Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Niedergelassene Ärzte im Saarland verdienen laut einer Studie kaum mehr als Klinikärzte. Das Duisburger Musical „’N Bisschen Frieden“ von ESC-Legende Ralph Siegel ist pleite. Diese und weitere Themen des Tages gibt es hier zum Nachlesen.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?