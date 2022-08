Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Foto: dpa/Oliver Dietze

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger fordert, dass die Einnahmen aus der Gasumlage an ärmere Haushalte ausgeschüttet werden. Für das Fischsterben im Mandelbach ist wohl eine Panne in der Kläranlage verantwortlich. In Altenwald und Sulzbach kommt es immer häufiger zu Diebstählen auf den Friedhöfen. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?

Unser Rückblick liefert zuverlässig und schnell eine tägliche Zusammenfassung aktueller Nachrichten des heutigen Tages auf www.saarbruecker-zeitung.de.

Initial rendered content