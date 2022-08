Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Großeinsatz bei Ottweiler: Ein Flächenbrand hat am Donnerstag akut Häuser im Ortsteil Lautenbach bedroht. Im Kusel-Prozess um die Polizistenmorde schweigt der Nebenangeklagte Florian V. Corona und die Inflation machen den Reha-Kliniken im Saarland zu schaffen. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?