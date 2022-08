Das war heute im Saarland los : Die Top-News des Tages auf einen Blick

Nach der Tat von Kusel zieht die Staatsanwaltschaft für den Hauptangeklagten Andreas S. Sicherungsverwahrung in Betracht. Der FCS muss heute gegen den BVB II unter Flutlicht spielen. Und dem Veranstalter der Mahnwache vor dem Zoo Neunkirchen droht Ärger. Hier gibt es diese und weitere Themen des Tages zum Nachlesen auf einen Blick.

Was ist am Morgen und Nachmittag passiert? Was haben User der Saarbrücker Zeitung exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen im Saarland jetzt an?