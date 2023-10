Programm will den Start in die Arbeitswelt erleichtern Nachhilfe statt Ruhestand — so hilft der Senior Experten Service

Jürgen Burgard ist ein Mann der ersten Stunde. Vor fünf Jahren startete der Senior Experten Service (SES) mit Unterstützung der Globus-Stiftung sein Programm in saarländischen Schulen mit dem Ziel, dass Menschen, die Probleme mit dem Unterrichtsstoff haben, einen Schulabschluss schaffen. Seitdem macht Burgard mit. Die Senior-Experten sind Damen und Herren im (Un)Ruhestand, die ihr Wissen, das sie in einem langen Berufsleben erworben haben, an junge Leute weitergeben, um ihnen den Start in die Arbeitswelt zu erleichtern.