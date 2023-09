Regionaler Leitartikel Warum Klima und Sport ein gutes Team sind

Als „Spiegelbild von Zeit und gesellschaftlichen Entwicklungen“ bezeichnete Umweltministerin Petra Berg (SPD) den organisierten Sport am Dienstag in der Hemann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken. Dennoch dürfte das Thema der diesjährigen saarländischen Nachhaltigkeitskonferenz manche verwundert haben. Was haben Fußball, Tennis oder Leichtathletik mit „Nachhaltigkeit“ zu tun? Die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Britta Steffen gab dazu einen persönlichen, selbstkritischen Einblick: Zu Wettkämpfen flog sie mehrfach um die halbe Welt, heute könne sie das nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren.