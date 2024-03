Nachhaltigkeit ist Top-Thema „Schüler experimentieren“ — wenn Neunjährige vollautomatische Anzuchtboxen bauen

Über ein halbes Jahr hat Sophia Rauls an ihrem Pflanzen-SOS-Roboter getüftelt. Ziel der Neunjährigen war es, dass dieser erkennt, ob es in einer Anzuchtbox den Keimlingen zu heiß oder zu feucht wird, um dann – völlig automatisiert – entsprechende Maßnahmen einzuleiten. So öffnen sich bei zu viel Wärme kleine Fenster am Deckel der Box und ein lachendes Gesicht aus kleinen, roten Lämpchen leuchtet auf, wenn die ideale Luftfeuchtigkeit herrscht. Stolz präsentiert Sophia, die in Siersburg die Grundschule besucht, ihren Roboter am Mittwoch in der Congresshalle in Saarbrücken. Und sie ist nicht die einzige junge Forscherin vor Ort. 98 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Saarland stellen ihre Projekte vor, die sie für „Schüler experimentieren“, dem Juniorwettbewerb von „Jugend forscht“, entwickelt haben.