Nachhaltiger Schulbau Nachhaltiger und bezahlbarer Schulbau: Grundschule in Sötern zeigt, wie es geht

In Sötern steht das erste von der DGNB zertifizierte Schulgebäude im Saarland. Viel Holz, viel Glas, ein ausgeklügeltes Lichtkonzept – aber kein überflüssiger „Schnickschnack“, sondern schöne Funktionalität. Geheizt und gekühlt wird mit Geothermie über so genannte Heiz- und Kühlsegel an speziellen Akkustik-Decken. Nur für das alte Schulhaus, das bis Sommer 2024 saniert sein soll, braucht man noch die Gastherme. Die Nachmittagsbetreuung kann viele Räume nach Bedarf mitnutzen. „Das Ziel war, so viel umbauten Raum wie möglich zu sparen und multifunktionale Räume zu schaffen“, erklärt Architektin Schuster. Der U-förmige Erweiterungsbau schließt an das Alte Söterner Schulhaus an. Dadurch ist ein Atrium entstanden, ein neuer, geschützter Schulhof. Im Frühjahr wird das Außengelände neu angelegt. Dabei greife man das auf, was die Natur schon vorgibt, so Schuster, die ihre Erfahrungen unter anderem beim Bau der Naturpark-Kita „Pusteblume“ in Dirmingen in Sötern einbringt und sich auf naturnahes Bauen spezialisiert hat.