Generaldirektorin für Denkmalschutz und Archäologie : Neue Denkmalschutz-Chefin in Rheinland-Pfalz kommt von der Saar

Mainz Rheinland-Pfalz bekommt mit Beginn des kommenden Jahres eine neue Generaldirektorin für Denkmalschutz und Archäologie.

Als Nachfolgerin des Gründungsdirektors Thomas Metz an der Spitze der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) wurde am Dienstag die Leiterin der Abteilung Kultur im saarländischen Bildungsministerium, Heike Otto, bekanntgegeben.

Die promovierte Archäologin habe Erfahrungen in zahlreichen Funktionen im Denkmalschutz sowie im Ausstellungs- und Museumsbetrieb, teilte das Wissenschafts- und Kulturministerium im Anschluss an das Ausschreibungsverfahren für diese Aufgabe mit. Die GDKE habe eine zentrale Aufgabe bei Erhaltung und Vermittlung des kulturellen Erbes, erklärte Minister Konrad Wolf (SPD). „Ich bin mir sicher, dass wir mit Heike Otto die erfolgreiche Arbeit der GDKE auch in Zukunft fortführen können.“ Die neue Generaldirektorin soll am kommenden Montag in Mainz der Öffentlichkeit vorgestellt werden.