39-Jähriger Homburger kam dabei ums Leben Nach tödlichem Verkehrsunfall auf der A1 – Spendenaktion für Familie gestartet

Das Unglück hat sich Anfang Oktober bei Dortmund ereignet (die SZ berichtete). Demnach war es in der Nacht auf Mittwoch, 4. Oktober, zu dem folgenschweren Auffahrunfall gekommen. So fuhr ein 40-Jähriger mit einem Mercedes-Sprinter mit voller Wucht auf den Anhänger eines Lastwagenzuges auf. Bei dem Crash erlitt der Sprinter-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Sein 39 Jahre alter Beifahrer – Sebastian aus Homburg – starb noch an der Unfallstelle.