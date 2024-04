DWD-Wetter Nach Temperatursturz – so warm wird’s am Wochenende im Saarland

Einen ersten Vorgeschmack auf das, was auf die Region zukommt, gibt es bereits am heutigen Mittwoch, 10. April. Zwar wechseln sich am Vormittag Wolken und sonnige Abschnitte ab. Immer mal wieder kann es noch grau am Himmel sein. Doch im Laufe des Tages wird es nach DWD-Prognose zunehmend heiter. Mit Regen rechnen Meteorologen in Offenbach fürs Saarland nicht. Dabei erreicht die Anzeige auf dem Thermometer bis zu 16 Grad. Nur in höheren Lagen bleibt es vorerst bei maximal elf Grad noch frischer. Der teils kräftige Wind von Dienstag lässt nach.