Nach tödlichen Schüssen bei Kusel : Weiteres Verfahren gegen Andreas S. eingeleitet – neue Details zu drittem Mann

In Sulzbach (Foto) waren die beiden Tatverdächtigen im Fall Kusel festgenommen worden. Foto: BeckerBredel

Exklusiv Saarbrücken Nach den tödlichen Schüssen in Kusel ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken in einem weiteren Verfahren gegen Andreas S. Es wurde eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Indes ist klar, wo die beiden Tatverdächtigen in offenbar großem Stil Wild zu Wurst verarbeitet haben.