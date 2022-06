Am Dienstag erhalten : Saarland erhält 220 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken

Das Saarland hat 200 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken erhalten. Verimpft werden sie nach den Kriterien der Stiko.

Das Saarland hat 220 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken erhalten. Die Anlieferung sei am Dienstag erfolgt, an welche Impfstellen sie verteilt werden, werde derzeit noch abgeklärt, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Den zuständigen Behörden im Saarland seien bislang zwei Fälle von Affenpocken gemeldet worden, die Betroffenen hätten sich allerdings zum Zeitpunkt der Erkrankung in einem anderen Bundesland aufgehalten.