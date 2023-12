Wetterbericht Nach Schnee-Chaos – das kommt jetzt aufs Saarland zu

Mehr als 100 Unfälle binnen weniger Stunden haben sich im Saarland am Montag, 4. Dezember, ereignet. Dabei waren nicht nur die Höhenlagen von Schneefällen betroffen. Bis in die Niederungen sorgten glatte Straßen für etliche Gefahrensituationen. In der Nacht auf Dienstag beruhigte sich die Lage, wie eine Sprecherin der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken auf SZ-Anfrage meldet.