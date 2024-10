Wetter-Bericht Nach Regen und Wind – darauf müssen sich Menschen im Saarland zum Feiertag einstellen

Gleichzeitig bleiben die Werte recht frisch. Nirgends seien bislang Temperaturen zu erwarten, die auch nur annähernd die noch einmal an die 20 Grad heranreichen. In den folgenden Nächten und am Morgen bleibe es recht kalt. Nur im äußersten Südwesten der Republik nach der Grenze zur Schweiz soll es am Samstag weiterhin regnen. Ansonsten zeige sich das Wetter überall in Deutschland am Wochenende einschließlich Sonntag recht freundlich.