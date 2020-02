Ex mit Auto angefahren : Mann wegen Mordversuchs zu zehn Jahren Haft verurteilt

Trier Sie war morgens zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als er sie frontal mit dem Auto erfasste. Absichtlich. Denn der 47-Jährige wollte seine Ex-Freundin töten – davon ist das Landgericht Trier überzeugt: Wegen versuchten Mordes ist der Saarländer am Dienstag zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Unter dem Aus litt der Saarländer auch psychisch: Er bekam Depressionen und Schlafstörungen. Als sie dann eine neue Beziehung einging, war er zutiefst verärgert. Er sei ein dominanter Typ, der bestimmen wolle, wie es läuft – und kam daher nicht damit zurecht, sagte Schmitz. Einen Tötungsvorsatz sah der Verteidiger des 47-Jährigen dagegen nicht belegt. Man habe seinem Mandanten einen versuchten Mord aus Heimtücke nicht nachweisen können, sagte Anwalt Andreas Ammer. Der 47-Jährige hatte im Prozess zu den Vorwürfen nichts gesagt. Er könne sich an nichts mehr erinnern, sagte Ammer und kündigte Revision an.

Nach der Tat hatte der Saarländer sein Auto bei Mettlach in die Saar gelenkt, um Spuren zu vertuschen. An der Windschutzscheibe fanden die Ermittler später die DNA des Opfers, am Kühlergrill Abriebspuren von Textil. Auch die Frau kann sich an nichts mehr erinnern. Daher war man zunächst von einem Sturz ausgegangen. Doch schnell stellte sich heraus: Die Verletzungen passten nicht zu einem Sturzgeschehen. Die Verurteilung erfolgte auch wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.