Hielt homophobe Rede Umstrittener Pater aus Tholeyer Abtei verstorben

Vor allem in den sozialen Medien erntete die homophobe Predigt eines zur Tholeyer Abtei gehörenden Priesters deutliche Proteste. Pater Joachim Wernersbach hatte zu Weihnachten 2022 in einer Ansprache im sächsischen Wittichenau, wo er als Seelsorger tätig war, Diversität und Homosexualität als „seltsame, moderne Strömung“ bezeichnet. Diese sei „schädlich“, so der Geistliche. Ein Video dieser Rede wurde danach unter anderem via Twitter verbreitet.