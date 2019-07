Wetter im Saarland : Nach der Gluthitze drohen jetzt Unwetter

Saarbrücken Neunkirchen ist am Donnerstag (25. Juli) ein neuer Temperaturrekord aufgestellt worden. Jetzt schwindet aber allmählich die subtropische Wetterlage.

Hitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Freitag (26. Juli) nochmal an. Darum gilt nach wie vor eine amtliche Warnung vor extremer Wärmebelastung. Doch allmählich sinken die Werte. Und dass sich das Wetter ändert, beweisen bereits am Vormittag erste Schleierwolken.

Ab Nachmittag rechnen die Meteorologen in den Höhenlagen mit ersten Gewittern, die teils als Unwetter übers Saarland ziehen können. Lokal können diese Starkregen sowie Hagel mitbringen. Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometer schließen die Experten nicht aus. In der Nacht auf Samstag bleibt es stark bewölkt, einzelne Schauer sind bei immer noch bis zu 22 Grad möglich.

Der Samstag startet mit Gewittern samt Unwettergefahr. Das Thermometer erreicht maximal 30 Grad. Auch in der Nacht auf Sonntag bleiben Gewitter erhalten. Bei Spitzentemperaturen um die 26 Grad bleibt es bei der Wetterlage. Erst ab Montag beruhigt sich die Lage.

Am Donnerstag hatte Neunkirchen-Wellesweiler einen neuen Temperaturrekord aufgestellt. Dort wurden 40,2 Grad erreicht. Am Tag zuvor war in Saarbrücken-Burbach nach einer amtlichen Korrektur nach unten der Spitzenwert von 40 Grad erreicht worden.