Cyberattacke : Nach Hackerangriff auf DRK alle Häuser im Saarland am Netz

Saarbrücken Nach der Cyberattacke sind die Server von den zwei betroffenen Krankenhäusern und vier Altenheimen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Saarland wieder am Netz. Auch in Rheinland-Pfalz waren fast alle Häuser wieder angeschlossen, so das DRK.