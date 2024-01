Steigende Pegel Nach ergiebigem Regen und Glatteis – so sieht es an den Flüssen im Saarland aus

Jetzt richtet sich der Blick erneut auf die Wasserstände. Die zeigen am frühen Donnerstagmorgen, 18. Januar, an zahlreichen Stationen steigende Tendenz. So lag der Pegel bei Saarbrücken-St. Arnual um 5 Uhr bei 2,18 Meter. Er war innerhalb einer Stunde um vier Zentimeter gestiegen. Und auch die Blies bei Neunkirchen legte zu: um sieben Zentimeter in der gleichen Zeit auf 1,54 Meter.