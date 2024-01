DWD-Prognose Nach gefährlichem Blitzeis – so geht es mit dem Saarland-Wetter weiter

Schneller als ursprünglich prognostiziert, ist die schwere Unwetterfront über das Saarland hinweggezogen. So soll sich die Lage in der Region am Donnerstag, 18. Januar, frühzeitig entspannen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nahm in weiten Teilen im Laufe des Mittwochs bereits die höchste Warnstufe zurück.