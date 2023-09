Verkehrs-Experte informiert Nach FKK-Karambolage im Saarland – darf man eigentlich nackt Auto fahren?

Ordnungswidrig wird das Dasein „oben ohne“ im Auto laut Bußgeldkatalog nur dann, wenn es zur Belästigung der Allgemeinheit gemäß § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) kommt. „Hierbei müssten sich die anderen Verkehrsteilnehmer aber so sehr gestört fühlen, dass diese die Angelegenheit zur Anzeige bringen“, hieß es. In diesem Fall kann ein Bußgeld bis zu 1 000 Euro folgen. Allerdings komme dies nur selten vor, zumal Polizisten eher einen Platzverweis oder eine Verwarnung aussprechen würden. „Oben ohne im Auto am Steuer zu sitzen, ist also grundsätzlich legal.“