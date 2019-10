Nach Absturz bei Trier : US-Jets fliegen wieder übers Saarland

Ein US-Kampflugzeug vom Typ F-16 Falcon startet am Dienstag (27.04.2010) auf der Airbase in Spangdahlem zu einem Verlegungsflug in die USA. Im Rahmen umfangreicher Umstrukturierungsmaßnahmen sollen bis Ende Mai 2010 insgesamt 21 der Kampfflieger vom Typ F-16 in die USA verlegt werden. Foto: Boris Roessler dpa/lrs [ Rechtehinweis: (c) dpa ]. Foto: picture alliance / dpa/dpa Picture-Alliance / Boris Roessler