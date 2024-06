Regionaler Leitartikel Trauer und Mitgefühl alleine reichen nicht

Polizistinnen und Polizisten riskieren im täglichen Einsatz für uns immer wieder ihr Leben. So bitter und brutal ist das längst. Die tödliche Attacke auf den 29-jährigen Polizisten in Mannheim beweist das. Selbstredend stehen jetzt Trauer und Mitgefühl mit den Angehörigen und den Kollegen an erster Stelle. Doch der saarländischer Polizeigewerkschafter Markus Sehn fordert zurecht: „Tiefe Trauer und Bestürzung reichen nicht.“