Hochwasser im Saarland : Nach Dauerregen – wo an Prims, Blies, Theel, Nahe und Schwarzbach Überflutungen und Straßensperrungen drohen

Seit Montagabend steigen wegen Dauerregens die Wasserstände im Saarland an. Erste Hochwasser machen sich vor allem im Nordsaarland breit. Wo sich die Lage im Laufe des Tages zuspitzen kann.

Aktuell meldet das Hochwassermeldezentrum erste kleine Hochwasser an der Prims, Löster, Wadrill, Ill, Nied, am Todbach und am Losheimer Bach (Meldestufe 1). Am Pegel Alsfassen an der Blies, am Pegel Nohfelden an der Nahe und am Pegel Lebach an der Theel wird schon vor Überflutungen von landwirtschaftlichen Flächen und einzelnen Gebäuden gewarnt. Außerdem müssen Verkehrsteilnehmer mit örtlichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab Dienstagmittag erwarten die Experten auch an den anderen Nebengewässern der Saar die Meldestufe 2.