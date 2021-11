Nach Corona-Zwangspause : Endlich wieder Fastnacht: So starten Karnevalvereine im Saarland in die Session

Nach einem Jahr Zwangspause starten die Narren auch im Saarland am 11.11. um 11.11 Uhr wieder in Präsenz in ihre Session. Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarbrücken Nach der Session am Computer – jetzt wieder in Hallen, auf Straßen und Plätzen: Die Karnevalsvereine im Saarland bereiten sich auf die Session 2021/22 vor. Und starten am 11.11. um 11.11 Uhr mit einer großen Party in Neunkirchen. Aber nicht nur dort. Auch andernorts in der Region soll den Feierlustigen was blühen.